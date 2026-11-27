Sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Paganin, che in carriera ha difeso i colori dell’Inter, ha condiviso alcune riflessioni sulla corsa al titolo, prendendo spunto dalle recenti uscite in Champions League dei nerazzurri e della Roma.

«In questo momento l’Inter gioca sì conscia della propria forza, ma ogni tanto si dimentica che serve anche altro per portare a casa i risultati», ha dichiarato Paganin. «In questo campionato non potrà dominare come nello scorso, dovrà farsi il mazzo e dovrà avere un po’ più di fame. Al momento sembra non avere la stessa determinazione dell’anno scorso».

L’ex difensore ha poi tracciato un confronto diretto tra le due squadre: «A livello di organico e di esperienza ha qualcosa in più della Roma, ma al momento semplicemente i giallorossi mi danno più garanzie».