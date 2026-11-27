Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Fabio Caressa ha commentato la prestazione dell’Inter nella vittoria ottenuta contro lo Stoccarda in Champions League, rivedendo in parte alcune valutazioni sui singoli.

«In questa stagione l’Inter ha fatto dei passi falsi. Fino alla partita con lo Stoccarda pensavo che gli inglesi avessero dato poco, ma con lo Stoccarda per esempio Spence mi è piaciuto molto. Poi ci sono giocatori che non sono al loro massimo, come Dimarco».

Sul distacco tra i nerazzurri e le altre, Caressa ha aggiunto: «Sono d’accordo sul fatto che il distacco tra l’Inter e le altre si sia accorciato, forse per vincere quest’anno serve qualcosa in più e magari la coperta a volte è un po’ corta».