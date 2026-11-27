Ai microfoni di Sky Sport, nel programma After Party, Bergomi ha commentato la vittoria dell’Inter in Champions League contro lo Stoccarda, inserendola in una riflessione più ampia sulla continuità della squadra nerazzurra negli ultimi anni.

«L’Inter è più o meno sempre la stessa squadra da sei anni, che ottiene risultati. Non voglio giustificare Chivu, ma ci basta un pareggio per trovare quello che non va in questa squadra. Ti dà sempre un segnale di continuità la partita dopo e torna a vincere, il che non è facile né scontato», ha dichiarato.

Bergomi ha poi allargato il discorso al confronto con le altre squadre del campionato: «Continuo a pensare che tra l’Inter e le altre non ci sia tanta differenza. Il livello è vicino. La Roma, la Lazio, il Milan, il Como: a volte esageriamo anche nel giudicare un pareggio, anche se è una mezza sconfitta come quella di Bergamo».

L’analisi si è chiusa con una considerazione sulla capacità di risposta della squadra nei momenti difficili. «Riesce sempre a reagire, anche dopo le batoste. Perde una finale di Champions e poi vince campionato e coppa Italia. È una squadra che ha dei valori. Non significa che vincerà sempre, ma in questi ultimi anni fa sempre prima o seconda», ha concluso Bergomi.