L’Inter ha mostrato finora un andamento a due velocità: più solida e determinata nelle notti europee, più incostante invece in Serie A. È quanto evidenzia il Corriere dello Sport, che analizza le differenze di atteggiamento della squadra di Chivu tra i due fronti stagionali.

In campo europeo, fatta eccezione per la gara col Bruges — dove una sbandata mentale collettiva seguita all’errore di Martinez aveva complicato la serata — i nerazzurri hanno dimostrato continuità e intensità. Anche contro lo Stoccarda, pur andando in difficoltà in avvio e soffrendo la reazione tedesca dopo il vantaggio, la testa non ha mai abbandonato la partita. «È il palcoscenico a richiederlo e i nerazzurri rispondono a dovere», sottolinea il quotidiano.

Diverso il discorso in campionato. Il Corriere dello Sport rileva che l’Inter ha concesso troppo spesso un avvio sottotono, salvo poi riprendersi accelerando appena un po’. Questo meccanismo ha finito per generare, nel tempo, un eccesso di fiducia nei propri mezzi, sfociato in leggerezza e superficialità. L’episodio contro l’Atalanta è stato emblematico: avanti di due reti, la squadra ha abbassato la guardia nel finale e si è fatta raggiungere.

Dopo la gara di Bergamo, Chivu ha pubblicamente ridimensionato i problemi emersi negli ultimi dieci minuti, inquadrandoli come un episodio circoscritto. Secondo il quotidiano, però, si è trattato di un messaggio rivolto principalmente all’esterno: dentro lo spogliatoio, le riflessioni sono state di tutt’altro tenore.