Alla vigilia della partita tra Inter e Genoa, uno dei principali indiziati a impensierire la difesa nerazzurra è Osmajic, attaccante rossoblù in un momento di grande continuità realizzativa. Il giocatore ha parlato della sfida ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

«L’Inter in campo mercoledì e sabato? Parliamo di un top club, non credo che possa avere difficoltà in tal senso, perché il livello è comunque altissimo. Dobbiamo solo provare a fare la migliore partita contro di loro, rimanendo concentrati in tutte le zone del campo, perché ogni possibile errore si paga a caro prezzo contro avversari del genere. Semmai, bisognerà trovare le possibili soluzioni per cercare di essere comunque pericolosi».

Osmajic ha poi commentato il proprio avvio di stagione: sei gol nelle prime undici partite, un ritmo che in passato avevano tenuto solo Milito e Piatek. «Di questo non posso che essere contento. Un momento magico, certo. Sto molto bene, ma soprattutto sono molto felice di vedere il mio club andare bene e vincere».

L’attaccante ha però subito spostato l’attenzione sul collettivo: «Ora è necessario andare avanti così. Voglio continuare a lavorare sodo per il bene del team, non certo perché il mio primo interesse sia di aumentare i gol segnati».