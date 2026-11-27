La vittoria contro lo Stoccarda ha dato una risposta parziale, ma il banco di prova decisivo per l’Inter arriva in Serie A. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la partita contro il Genoa è quella che dirà davvero qualcosa sulla tenuta mentale dei nerazzurri, dopo il passo falso contro l’Atalanta che ha bruciato due punti preziosi in classifica.

Il quotidiano sottolinea come i nerazzurri abbiano preso ormai l’abitudine di rispondere bene dopo una gara negativa o una sconfitta, e come in Champions League si presentino sempre con un’intensità diversa rispetto al campionato. La partita col Genoa, scrive il Corriere dello Sport, «ha tutto per trasformarsi in trappola, se i nerazzurri non l’affronteranno con lo spirito giusto».

La speranza di Chivu è che i suoi giocatori, dopo essersi già scottati, non vogliano commettere lo stesso errore. Il Corriere dello Sport traccia un parallelo con quanto accaduto due anni fa, quando l’Inter campione d’Italia era una corazzata in Europa ma lasciava punti per strada in campionato. «L’Europa accende motivazioni speciali», si legge nell’articolo, ed è comprensibile che le energie dedicate a quella competizione siano superiori rispetto a quelle riservate alla Serie A.

Rimane però un limite che il quotidiano considera invalicabile: sotto un certo standard non è permesso scendere, perché essere forti sulla carta non basta per vincere le partite. Nel frattempo, Lazio e Roma, che precedono l’Inter in classifica, non sembrano accusare gli stessi cali. Un dato che rende ancora più urgente una risposta concreta già a partire dalla gara contro il Genoa.