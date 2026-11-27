Il rientro di Lautaro Martinez con un gol immediato rimescola le carte in attacco per l’Inter. Come scrive il Corriere dello Sport, Chivu si trova ora a lavorare sull’incastro delle punte in vista della sfida contro il Genoa, con l’ulteriore variabile dell’indisponibilità di Bonny per infortunio.

Il quotidiano sottolinea come l’argentino possa diventare «l’uomo in più dei nerazzurri, soprattutto quando troverà la miglior condizione e la continuità, visto che fin qui ha giocato meno del previsto». I numeri, però, parlano già chiaro: 567 minuti complessivi, 7 gol realizzati, una media di una rete ogni 81 minuti.

Al fianco del Toro, nella gara di domani sera, è probabile la presenza di Pio Esposito, rientrato dalla sosta con la Nazionale in forma positiva. L’ex Spezia non ha trovato il gol in Champions, ma nei cinque appuntamenti precedenti aveva messo a segno 8 reti, facendo coppia con Thuram per attutire il più possibile l’assenza dell’ingombrante Lautaro.