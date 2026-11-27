Un altro problema muscolare si è abbattuto sull’Inter nel corso del match contro lo Stoccarda. Al 41′ del primo tempo, Bastoni ha chiesto la sostituzione, spiegando a margine del campo: «Ho sentito il muscolo duro». Il difensore ha lasciato il terreno di gioco visibilmente sconsolato, lasciando aperta la questione sulla reale entità del problema.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di oggi sono in programma gli esami strumentali che chiariranno le condizioni del centrale nerazzurro. La speranza di Chivu è che l’indurimento al quadricipite accusato mercoledì al Meazza non abbia prodotto lesioni e che il giocatore possa recuperare in tempi relativamente brevi.

Nel frattempo, in vista della sfida contro il Genoa, Carlos Augusto è pronto a partire ancora una volta dal primo minuto, fresco di rinnovo. Con ogni probabilità, toccherà di nuovo a lui coprire la corsia difensiva in attesa di notizie più precise sullo stop del compagno.