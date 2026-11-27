Il futuro contrattuale di Calhanoglu è diventato uno dei temi più discussi attorno all’Inter. A Radio Sportiva, un tifoso ha sollevato un interrogativo preciso: conviene investire una cifra importante per rinnovare il contratto di un giocatore che, secondo lui, affronta problemi fisici con una certa frequenza, oppure sarebbe più opportuno cercare un nuovo regista sul mercato?

A rispondere è stato Vaciago, direttore di Tuttosport, che ha definito la questione un vero dilemma per il club nerazzurro.