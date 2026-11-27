Quarantatré giorni dopo l’ultima rete segnata contro il Club Brugge, Lautaro Martinez ha ritrovato il gol contro lo Stoccarda: una colpo di testa che ha messo il sigillo sulla vittoria nerazzurra nel momento in cui i tedeschi spingevano per riaprire la partita. Come sottolinea Tuttosport, avere il capitano dell’Inter in campo equivale a partire dall’1-0.

«Sono bastati cinque minuti a San Siro per ricordare quanto valga l’attaccante di cui, nell’ultimo mese e mezzo, si è paradossalmente parlato meno nell’attacco dell’Inter. Lautaro Martinez è tornato, 43 giorni dopo l’ultima marcatura con il Club Brugge, e l’ha fatto a modo suo: il Toro ha messo il timbro sul successo con lo Stoccarda. A proposito, l’ingresso con la formazione tedesca in Champions League ha anche evidenziato l’ottimo feeling con il centravanti italiano, che nelle ultime settimane si è preso la luce della ribalta ed è ormai molto più che un terzo incomodo nella luna di miele perenne della Thula».

Il quotidiano torinese si sofferma poi sugli equilibri offensivi della rosa, evidenziando come la convivenza tra Lautaro e Pio Esposito stia risultando interessante, anche grazie alla disponibilità dell’argentino a svariare lontano dall’area di rigore.

«L’impressione è che il più penalizzato dal ritorno di Lautaro possa essere proprio il francese, per quanto dei tre sia l’unico in grado di assicurare una certa profondità alla manovra offensiva dell’Inter. La convivenza tra il Toro e Pio è interessante anche per la disponibilità dell’argentino a giocare lontano dall’area di rigore. Al netto dei discorsi di natura tattica, Chivu ha ritrovato il suo capitano nel momento in cui più di un giocatore di esperienza sta faticando a dare continuità alle proprie prestazioni e a trasmettere determinati messaggi».