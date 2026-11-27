Vigilia Inter-Genoa, ultimissime probabili formazioni, infortunio Bastoni, Provedel gioca? News del momento e non solo.
Video 27 Novembre 2026 · 16:34
DIRETTA – UFFICIALE: Bastoni KO! Ultimissime Inter-Genoa, tocca a Provedel? – INTER NEWS
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