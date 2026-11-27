Potrebbe essere un Inter profondamente rinnovata quella che scenderà in campo domani sera contro il Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport, Chivu starebbe valutando fino a sei cambi rispetto all’undici schierato mercoledì a San Siro contro lo Stoccarda.
L’infortunio di Bastoni costringe a rivedere l’assetto difensivo, e la stanchezza accumulata da Thuram impone cautela. A questi elementi si aggiunge la situazione di Mkhitaryan, che ha già giocato due gare da titolare di fila e difficilmente verrà confermato dal primo minuto per la terza consecutiva.
Secondo quanto riportato sul proprio sito dalla Gazzetta dello Sport, le valutazioni del tecnico nerazzurro toccano ogni zona del campo. Le rotazioni non riguarderebbero quindi solo il reparto arretrato, ma anche centrocampo e attacco.
L’entità degli avvicendamenti, qualora venisse confermata, darebbe a Inter-Genoa un volto inedito rispetto alle ultime uscite della squadra.