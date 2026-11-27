Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato il successo dell’Inter guidata da Cristian Chivu nella sfida contro lo Stoccarda, tracciando un bilancio della partita e allargando poi il discorso alle questioni aperte in casa nerazzurra.

«Non è la partita più bella che ho visto in Europa negli ultimi anni, ma è la partita che doveva giocare», ha esordito Biasin. «Viene da 7 sconfitte in 8 partite in Champions e adesso è alla terza vittoria di fila. Una gara molto solida, non bellissima: doveva dare una risposta rispetto a una marea di critiche arrivate nelle ultime ore. Hanno giocato 90 minuti con una certa attenzione, hanno fatto vedere cose buone senza soffrire un granché.»

Il nodo centrale, per il giornalista, riguarda la regia. «Il problema più serio che ha Chivu oggi è non avere il titolare a centrocampo, Çalhanoğlu, e la prima alternativa che è Zielinski: non si fida di Stankovic, credo che si possa dire, almeno al momento. Sucic ha fatto una buona partita, ma non credo sia quello il suo ruolo: in prospettiva, per me non può farlo. Lì ci vogliono Çalhanoğlu o Zielinski.»

Biasin ha poi respinto le letture catastrofiste seguite ai 10 minuti finali con l’Atalanta. «Continuo a pensare che con Çalhanoğlu o Zielinski non prendevi 160 ripartenze perché avevi due centrocampisti in grado di tamponare. Troppi si sono abituati bene e a vedere una squadra che non sbaglia niente. Se sbagli mezza partita non è una tragedia: i giocatori più formati, nello spogliatoio dell’Inter, hanno una corazza capace di minimizzare certi ragionamenti che vengono fatti solo per riempire gli spazi.»

Sul fronte offensivo, il giornalista ha difeso la presenza di Pio Esposito. «Sta giocando divinamente. Impazzisco sul fatto che si parli di problema quando non si parla di problema per Barcellona, Bayern e PSG: però per l’Inter avere un attaccante in più diventa un problema. Io penso sia una benedizione: a fine stagione avrà gli stessi minuti di Thuram, cioè tantissimi.» Stesso discorso anche per Bonny: «Non è lì a fare l’ultimo: se sta bene è forte. Io non vedo un problema.»