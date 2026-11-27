Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, il giornalista e commentatore Andrea Marinozzi ha commentato il successo dell’Inter guidata da Cristian Chivu nella sfida contro lo Stoccarda, tracciando un quadro articolato della prestazione nerazzurra.

Sul piano tecnico, Marinozzi ha promosso la prova di Esposito: «Partita enorme di Pio Esposito nei duelli, nella capacità di mandare in porta i compagni. L’assist che fa a Barella è bello: il suo primo pensiero è mi giro e calcio ma si rende conto che c’è la possibilità di servire il compagno». Meno positivo il giudizio sul secondo tempo, quando dopo il rigore la squadra ha faticato: «Non mi è piaciuto l’impatto: tanto Stoccarda e l’Inter si abbassa».

Il giornalista ha poi riconosciuto un aspetto difensivo incoraggiante: nonostante le difficoltà, i nerazzurri non hanno concesso opportunità decisive. «La cosa positiva è che nell’affanno non concedono enormi opportunità come capita spesso», ha osservato, aggiungendo che in un periodo in cui ogni cross si trasformava in pericolo concreto, la squadra è rimasta centrata.

Il passaggio più significativo ha riguardato la condizione della squadra in questa stagione. «Per me questa stagione è molto difficile per Chivu», ha dichiarato Marinozzi. La difficoltà, a suo avviso, non deriva da una sconfitta pesante ma proprio dal contrario: «È molto difficile: perché hai vinto. E l’Inter, questo gruppo qui, dopo aver vinto, ha avuto un rilassamento: mentre quando usciva da batoste, ha chiuso il campionato facilmente».

Un paradosso che il commentatore ha voluto sottolineare senza fare paragoni diretti con la stagione precedente, quando al gruppo erano stati tributati elogi per la compattezza ritrovata dopo una sconfitta pesante.