Quattro gol nelle ultime sei partite hanno fatto esplodere Lorenzo Mezzotero con la Sampdoria. L’attaccante italo-azero classe 2008 ha calamitato le attenzioni di grandi club come l’Inter. A raccontarlo dall’interno è chi lo ha visto crescere.

Agayev Nicat, che ricopre il ruolo di coordinatore del settore giovanile del Neftci Baku — club azero in cui il ragazzo ha militato per quattro anni — ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport tracciando un profilo dettagliato del giovane attaccante. «È sempre stato una punta di spessore: è il nostro Pio Esposito», ha esordito Agayev. «Ha giocato da noi per quattro anni facendo la differenza in tutte le categorie, da quelle dei pari età fino alle rose in cui era più piccolo di un paio d’anni».

Il dirigente azero ha poi sottolineato come la crescita di Mezzotero sia il risultato di un percorso collettivo: «Si è allenato con tre categorie diverse. Avrà lavorato con sei o sette allenatori. Lo dico perché Lorenzo non è il frutto del lavoro di un singolo tecnico, ma è un ragazzo plasmato dall’impegno collettivo del Neftci. Un nostro prodotto. Quindi la soddisfazione è doppia, anzi tripla».

Sulle prospettive future, Agayev non ha dubbi: «E non è finita qui: lo vedremo presto in Serie A, in Bundesliga, in Premier o in Liga. Ha tutto per fare la differenza in questi campionati». Interpellato su un possibile interesse già manifestato durante gli anni azeri, ha risposto: «Non so. Ciò di cui sono certo è che alla fine dei nostri tornei in giro per l’Europa qualcuno veniva sempre a bussare».

Resta aperta anche la questione della nazionale. Mezzotero può giocare per entrambe le nazionali. «Adesso è difficile dirlo. Dipenderà dalle sensazioni del ragazzo, dal parere della famiglia e dalle opportunità sportive che gli si presenteranno. Deciderà lui», ha concluso Agayev.