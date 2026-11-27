Sei possibili cambi rispetto all’undici schierato mercoledì a San Siro contro lo Stoccarda: questo il quadro delineato dalla Gazzetta dello Sport sull’Inter in vista della sfida di domani sera contro il Genoa. Secondo il quotidiano, Chivu sta valutando di rivoluzionare la formazione in ogni zona del campo.
Il primo fattore che spinge verso un ampio turnover è l’infortunio di Bastoni, che obbliga a rivedere la difesa. A ciò si aggiunge la stanchezza accumulata da Thuram, condizione che il tecnico nerazzurro non intende sottovalutare in questa fase della stagione.
A centrocampo, invece, pesa il carico di minuti di Mkhitaryan, reduce da due presenze consecutive da titolare: la Gazzetta ritiene molto difficile che l’armeno scenda in campo per la terza partita di fila. Anche gli altri reparti potrebbero registrare novità, per un totale di sei variazioni rispetto all’undici utilizzato in settimana.