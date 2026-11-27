L’ex portiere Emiliano Viviano ha analizzato il momento dell’Inter intervenendo su Cronache di Spogliatoio, a pochi giorni dal pareggio contro l’Atalanta e dopo la vittoria contro lo Stoccarda.

«Il pareggio contro la Dea è avvenuto attraverso circostanze che ce la fanno criticare, ma in campionato va benissimo quello che ha fatto l’Inter finora», ha dichiarato l’ex portiere. «Semmai era in Champions League ad aver raccolto un percorso un po’ negativo. Io credo che la squadra non debba dimostrare niente: sa benissimo, come l’anno scorso, che è una corsa a tappe e che ci saranno alti e bassi. È che in campionato c’è un ritmo che è folle.»

Viviano ha poi allargato lo sguardo verso la primavera, quando i giochi potrebbero rimodularsi: «A marzo tutto questo avrà un altro odore: chi va avanti o meno in Champions League fa valutazioni diverse, può darsi che la Roma faccia delle valutazioni e l’Inter ne faccia altre.» Sul tema della gestione della rosa, ha aggiunto: «Chivu ha sempre mantenuto la strategia di ruotare il più possibile per arrivare al momento decisivo con tante energie: diventa più difficile se hai infortuni lunghi.»

Una nota di merito, infine, per Carlos Augusto, indicato come il difensore di maggior valore nel gruppo nerazzurro: «È il migliore difensore dei nerazzurri perché ha gamba ed è migliorato nelle letture difensive», ha concluso l’ex portiere.