Su TMW, l’ex portiere Braglia ha detto la sua sulla corsa allo Scudetto, prevedendo che l’Inter non riuscirà a confermarsi campione.

“Per me Roma e Milan si possono giocare lo Scudetto”, ha dichiarato Braglia. “E il terzo incomodo può essere il Como. Il Biscione è lì ma non vince il campionato: come nelle ultime edizioni, credo che il campione uscente non riuscirà a confermarsi”.

Un giudizio netto, che prevede per i nerazzurri l’impossibilità di difendere il titolo nonostante la loro presenza nella corsa.