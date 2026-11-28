Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Jones potrebbe figurare tra i titolari già nella sfida di questa sera contro il Genoa, con la prospettiva che lo stesso accada martedì, quando le due squadre torneranno a sfidarsi in Coppa Italia. Per il centrocampista inglese si apre una nuova chance per imprimere una svolta a una stagione fin qui travagliata.

Il recupero dall’infortunio muscolare, che lo aveva costretto a restare fuori per più di tre settimane, è avvenuto, ma l’adattamento al sistema di gioco di Chivu stenta a decollare rispetto alle attese. Le recenti uscite non hanno lasciato impressioni positive: prima del problema fisico aveva offerto una prova anonima contro la Roma, mentre i successivi spezzoni contro Atalanta e Stoccarda non gli hanno permesso di incidere concretamente.

Ciò che non è mancato, però, è la fiducia del tecnico. Fu proprio Chivu a volerlo con convinzione, persuaso che potesse apportare caratteristiche diverse al centrocampo nerazzurro. Le aspettative, per ora, sono rimaste disattese, tuttavia i due prossimi impegni potrebbero rivelarsi l’occasione ideale per invertire la rotta.

Il quotidiano traccia un parallelismo con Spence: l’esterno destro, giunto in ritardo di condizione e alle prese inizialmente con guai fisici, ha poi saputo ritagliarsi un posto da titolare. L’auspicio in casa Inter è che, al fianco di Jones, anche Stones riesca a recuperare minuti e continuità.