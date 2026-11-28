Un trasferimento di Bastoni al Barcellona già nel mercato di gennaio appare molto poco realistico. A dirlo è Fabrizio Romano, che ha fatto chiarezza sulla situazione del giocatore.

«Bastoni è un giocatore apprezzato dal Barcellona, che ha provato già a prenderlo ma che non ha affondato perché Flick cercava un tipo diverso di giocatore», spiega Romano. «Immaginarlo al Barça a gennaio per me è molto difficile, molto improbabile. L’Inter non vuole perderlo e lui è completamente focalizzato sull’Inter, è un giocatore cruciale per il club. Quindi vederlo andare via a gennaio è molto improbabile. Questo è lo stato delle cose ad oggi».

Il quadro tracciato dal giornalista è chiaro: nonostante l’interesse del club catalano, un trasferimento a gennaio appare molto difficile e molto improbabile. Bastoni resta un punto fermo del progetto nerazzurro: l’Inter non vuole perderlo e lui è completamente focalizzato sul club.