Sulle pagine del Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò si sofferma sulla sfida odierna tra Inter e Genoa, inserita nel programma della giornata di campionato. L’editorialista inquadra il match con un riferimento storico preciso, suggerendo che l’incontro abbia i presupposti per essere interessante.
«Inter-Genoa di stasera è un déjà vu», scrive Condò. «Il 26 ottobre 2008 Mourinho si complimentò con Gasperini per aver parato ben cinque cambi di modulo nel corso di un altro Inter-Genoa». Il paragone storico serve da cornice per analizzare la situazione attuale delle due squadre.
Sul tecnico ospite, l’editorialista precisa: «De Rossi non è Gasperini (non ancora, almeno) ma ha costruito il Genoa più alto degli ultimi anni, 4 vittorie nelle ultime 5 gare». Un bilancio recente che certifica il momento positivo dei rossoblù alla vigilia della trasferta a Milano.
La chiusura di Condò è in forma di previsione: «Gran partita, potenzialmente». Una valutazione sintetica che lascia aperta ogni possibilità sul risultato finale.