Ai microfoni di Sky Sport, raggiunti a Dubai dove era presente come partecipante alle finals del torneo World Legends Padel Tour, Vieri ha parlato di Esposito, del possibile vincitore dello Scudetto e di altri temi legati alla Serie A.

L’ex attaccante nerazzurro ha tracciato un paragone preciso su Pio Esposito, smorzando però gli accostamenti alla propria carriera: «Esposito è un grande attaccante, sta facendo bene, ma non bisogna fare paragoni… Io l’ho accostato un po’ a Toni perché sono simili. E poi voglio dire una cosa: Pio batterà tra un paio di anni il record di Riva in Nazionale. Ha voglia di migliorarsi, la cosa fondamentale, gioca con dei grandissimi giocatori come Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Barella, questi campioni molto bravi. Se hai voglia di imparare, impari. Dipende quindi da lui, ma mi dicono che ha tanta voglia di migliorarsi e questo è molto positivo».

Sul capitolo Scudetto, Vieri non ha dubbi sul favorito, pur riconoscendo la stagione straordinaria della Lazio: «Io dico Inter, è la più completa. Ma può succedere di tutto». Quanto ai biancocelesti, ha aggiunto: «La Lazio sta facendo un campionato incredibile, aveva bisogno di serenità. Gattuso dà carica, parla sempre del gruppo. Poi hanno una partita alla settimana. Sono usciti subito dalla Coppa Italia contro il Mantova, si preparano e non hanno niente da perdere».

Infine un giudizio su Malen: «Va sempre dietro la difesa, Gasp ha scelto bene. Può arrivare a 25-30 gol in campionato, ma Lautaro resta il più completo».