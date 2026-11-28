Nessun margine per rallentare. In Serie A le squadre di vertice corrono a ritmi che hanno già spinto la previsione per lo scudetto oltre quota 90 punti, e il Corriere della Sera ricorda all’Inter che non è tempo di allentare la pressione.

Stasera i nerazzurri ricevono il Genoa a San Siro, in una giornata in cui anche la Lazio è impegnata in casa del Torino. Lautaro, secondo quanto riporta il quotidiano, tornerà titolare al fianco di Thuram. Si rivede anche Zielinski, mentre Bastoni, alle prese con un risentimento al quadricipite della coscia sinistra, punta al rientro nel periodo compreso tra la sfida col Lecce e la Supercoppa del 22 dicembre.

Sul fronte opposto, il Torino arriva alla partita con un solo punto nelle ultime quattro gare. Gattuso, che ha smesso di parlare di salvezza dichiarando «non possiamo frenare», affronterà l’amico ed ex compagno al Milan Abate, il quale ieri aveva chiesto ai suoi personalità: «Voglio vedere personalità», le sue parole.

Guardando al calendario complessivo, Chivu ha fissato quattro obiettivi da qui alle festività natalizie: accorciare la classifica in campionato e in Champions League con lo snodo considerato decisivo contro il Borussia Dortmund, qualificarsi ai quarti di Coppa Italia nel rematch col Genoa di martedì e battere la Lazio in Supercoppa. Un programma fitto, su fronti diversi, che non lascia spazio a cali di tensione.