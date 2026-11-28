L’Inter è la nona difesa del campionato e, con questi numeri, nessuna squadra ha mai vinto la Serie A. È il giudizio netto espresso da Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro, ai microfoni de Il Messaggero. «Credo che sia un problema mentale — ha aggiunto —: l’Inter ha potenzialità ben diverse in fase di non possesso, ma ha già sprecato tanti punti e deve invertire la sua rotta».

Parlando delle possibili rivali nella lotta al vertice, Stramaccioni ha citato Roma e Lazio. «La Roma è senza dubbio la squadra che ha ridotto maggiormente il gap con i campioni d’Italia. Della Roma mi ha stupito la crescita mentale: ha affrontato in Champions League Real, United, PSG senza timore reverenziale, è una squadra cresciuta tanto». Sulla Lazio, il giudizio è altrettanto lusinghiero: «È un capolavoro dell’allenatore e di squadra. Ad agosto era impronosticabile trovarla oggi in testa alla classifica. Ha mostrato determinazione e convinzione abbinate a idee di gioco moderne e di grande spessore. A me sembra una squadra vera che occupa il campo con intensità e qualità». L’ex tecnico ha però avvertito: «Ha sicuramente tanti scontri diretti da superare per confermarsi in cima, e non ha le coppe».

Sulle altre contendenti, Stramaccioni ha osservato che il Milan «cresce di partita in partita e solo la Lazio ha fatto meglio nelle ultime otto», con Cardinale molto vicino alla squadra. Sulla Juventus, la valutazione è più stringente: «Non deve sbagliare a Como per restare incollata alla zona Champions». Spazio anche a un elogio per il Como di Fabregas: «La squadra di Fabregas mi piace tantissimo, in questo momento è un mix di idee e risultati. Quello che sta facendo è da stimolo e da esempio, perché le idee supportate dagli investimenti hanno reso possibile tutto questo». Infine sul Napoli: «Nei titolari non è inferiore a nessuno, ma deve ritrovare continuità».