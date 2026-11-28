Con le formazioni ufficiali ancora attese, Chivu ha già definito le scelte per il centrocampo in vista del match serale a San Siro contro il Genoa di De Rossi. Come riportato da Matteo Barzaghi sulle frequenze di Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha sciolto i dubbi relativi alla zona mediana del campo.

Le assenze di Calhanoglu e Zielinski, entrambi infortunati, hanno condizionato le scelte di formazione. Al loro posto, ad agire in mezzo al campo saranno Sucic, Barella e Curtis Jones, con quest’ultimo che torna titolare a San Siro.

Resta aperta la questione su chi ricoprirà il ruolo di regista, lasciato vacante dall’assenza del centrocampista turco. Le scelte definitive a centrocampo sono comunque già fatte, in attesa che vengano diramate le formazioni ufficiali.