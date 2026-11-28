Ai microfoni di Sky Sport, Luigi Di Biagio ha espresso la propria opinione sulla corsa scudetto, ammettendo di non essere del tutto neutrale: «Per me è difficile dire qualcosa sullo scudetto, è normale che abbia un debole soprattutto per Roma e Inter».

L’ex centrocampista, oggi ct dell’Arabia Saudita U23, ha poi tracciato un quadro della situazione: «L’Inter ha qualcosa in più rispetto alla Roma, la speranza è che la Roma possa dar fastidio fino alla fine. Devo essere sincero: secondo me la Lazio alla fine non ce la farà».

Parole di stima, però, per il lavoro di Gattuso sulla panchina biancoceleste: «Quello che sta facendo è veramente da fare soltanto i complimenti. Se poi sarò smentito, complimenti alla Lazio e a Gattusi».

Di Biagio ha poi indicato il suo podio personale: «Se ad oggi mi chiedete una classifica, metterei Inter, Roma e Lazio per quello che si è visto. Sarebbe comunque un successo incredibile per la Lazio: sta facendo un miracolo Gattuso».