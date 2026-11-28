Ai microfoni di Sky Sport, Ellertsson ha presentato la sfida tra Inter e Genoa: «Sarà una partita difficile, l’Inter è una bella squadra. Vogliamo far vedere le stesse cose già mostrate nelle ultime uscite, stasera è una bella occasione».

L’islandese non nasconde le ambizioni rossoblù: «Se facciamo la nostra partita, possiamo fare male ai nerazzurri. Dobbiamo essere perfetti, nient’altro. E giocare bene».

Sul rapporto con De Rossi, Ellertsson ha poi aggiunto: «Mi dà tanti consigli, mi ha chiesto di fare più gol e assist. Voglio fare ancora meglio e migliorare».