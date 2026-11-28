Un’emozione che viene da lontano, da due stagioni e mezzo in nerazzurro tra il 2013 e il 2015. Zdravko Kuzmanovic, centrocampista serbo nato a Thun il 22 settembre 1987, sarà tra i protagonisti del match-evento tra Inter Legends e Liverpool Legends, in programma ad Anfield il prossimo 27 marzo. La partita ha finalità benefiche.

Kuzmanovic ha collezionato 55 presenze e un gol con la maglia nerazzurra, una rete messa a segno in Europa League proprio contro il Dnipro, formazione ucraina. Ai canali ufficiali del club ha raccontato il significato di quella parentesi: «Arrivare qui per me è stato un sogno: l’Inter è una delle squadre più importanti al Mondo. Ogni volta che scendevo in campo per me era speciale vestire questa maglia, mi rendeva felice».

Sul ritorno in campo con gli ex compagni, l’ex centrocampista non ha nascosto l’entusiasmo: «Sarà una grande emozione: sarà un piacere dividere il campo con giocatori così importanti e stare con loro, sarà bellissimo. In Italia vengo spesso a Milano e guardo sempre e solo l’Inter: questo vi fa capire quanto sia legato a questo Club».

Kuzmanovic ha poi indicato chi si presenterà in condizione migliore tra i Legends nerazzurri: «Sicuramente Zanetti, sembra che per lui il tempo non passi mai, ma anche Cambiasso e Materazzi». Un pensiero particolare lo ha riservato a Toldo: «Lui aveva già smesso quando sono arrivato all’Inter, perciò non vedo l’ora di scendere in campo con lui».