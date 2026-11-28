Ai microfoni di Dazn, prima del calcio d’inizio di Inter–Genoa, De Rossi ha illustrato la sua lettura della sfida di San Siro.

“Giocare al 100% potrebbe non bastare? Questo è il destino di tutte le squadre come la nostra, buone squadre che incontrano le corazzate. Veniamo qui provando a fare una grande partita, siamo in un buon momento di forma.”

Sul coraggio necessario per sfruttare eventuali leggerezze nerazzurre, De Rossi ha aggiunto: “Hanno dimostrato di avere la forza di ribaltare anche le partite in cui hanno subito più del solito. Ricordo di aver visto in diretta Venezia-Inter e subirono tante transizioni, ho messo centrocampisti di gamba per sfruttare le nostre chance, vogliamo provare a prenderli alti.”

Un passaggio è stato riservato all’assenza di Ostigard: “Lui è un giocatore importante, in fase difensiva e di impostazione. Nella singola partita ho fiducia negli altri, l’assenza capita nella settimana in cui abbiamo tre partite ma ci faremo trovare pronti, speriamo stia bene e non sia niente di serio.”