Nonostante l’infortunio che lo terrà lontano dal campo per le prossime settimane, Bastoni sarà presente questa sera a San Siro per Inter-Genoa, con calcio d’inizio previsto alle 20.45. Il difensore ha scelto di stare vicino ai compagni, anche da spettatore non disponibile.
Il problema fisico risale alla gara di mercoledì scorso contro lo Stoccarda: Bastoni ha accusato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra, un guaio muscolare che lo terrà fuori dai convocati per un periodo stimato tra le 3 e le 4 settimane.
Chivu spera di recuperarlo tra il match di campionato contro il Lecce, in programma il 17 dicembre, e la finale di Supercoppa italiana del 22 dicembre.