Prima del fischio d’inizio di Inter–Genoa, il giornalista Paolo Condò ha analizzato la partita e il momento dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport. «Cristian Chivu trova un amico pericoloso visti gli ultimi risultati del Genoa. Hanno giocato insieme in una bellissima Roma. L’attacco dell’Inter è in grande condizione. Mi aspettavo El Shaarawy da parte di De Rossi, dato lo stadio dove si trova».

Sul rendimento della squadra in classifica, Condò ha aggiunto: «C’è qualcosa che non sta filando se pensiamo al pari di Bergamo, ma la squadra di Chivu ha cinque punti in più in questo momento rispetto alla scorsa stagione. È migliorata la concorrenza. È ancora l’Inter la più forte, ma pensavo a un margine superiore. Il margine è ridotto non per demerito dell’Inter, ma per merito degli altri club. In primis Roma e poi anche la Lazio».

Il giornalista ha poi indicato nell’atteggiamento collettivo del reparto offensivo una delle chiavi del ciclo nerazzurro: «L’attacco dell’Inter gioca moltissimo per la squadra, non c’è un egoista tra questi giocatori. Lo stesso Lautaro ha disponibilità e fa brillare i compagni: è secondo me un motivo del ciclo aperto dall’Inter negli ultimi anni».

Condò si è soffermato anche sul metodo di Chivu nella gestione dei nuovi arrivi: «Ho capito il suo approccio dopo un anno e mezzo. Prima di puntare con decisione su un giocatore vuole che si inserisca al meglio dentro la squadra. Guardate quanto quest’anno giocano Diouf e Sucic rispetto all’anno scorso, e come è emerso Zielinski rispetto all’anno prima».

Infine, una previsione su Stankovic e Curtis Jones: «Stankovic sono sicuro che diventerà un giocatore importante per l’Inter, ma l’anno prossimo. Nella posizione dove non c’è Calhanoglu, un ganglio vitale di questa squadra in questi anni, Sucic dà maggiori garanzie in questo momento. Curtis Jones farà quello che ha fatto Mkhitaryan in questi anni. Vedremo come lo farà».