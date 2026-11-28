Al termine di Inter–Genoa, terminata con un netto 4-0 a favore dei nerazzurri, le dichiarazioni di Fabio Bazzani sono arrivate a Dazn, dove l’ex attaccante ha analizzato la prestazione della squadra di Chivu a San Siro.

«L’Inter nel nostro campionato quando è concentrata ha uno strapotere incredibile», ha dichiarato l’ex attaccante. «Oggi ha dimostrato con gli attaccanti di fare la differenza in ogni momento, la forza dell’Inter è devastante».

Sul Genoa, Bazzani ha aggiunto una lettura più articolata: «Non deve disunirsi. È una squadra che oggi ha sofferto, ma nel primo tempo ha avuto occasioni per andare in vantaggio».