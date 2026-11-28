L’Inter ha battuto il Genoa 4-0 a San Siro, tornando alla vittoria in campionato grazie ai gol di Lautaro Martinez, alla doppietta di Marcus Thuram e al rigore trasformato da Petar Sucic. Un risultato che consente alla formazione di Chivu di tenere il passo della Lazio, rimanendo agganciata alla vetta della classifica.

Ai microfoni di Inter TV, Sucic ha commentato la prestazione collettiva: «Abbiamo giocato una buona partita dal primo minuto. Loro hanno avuto un paio di occasioni dove è stato bravo Ivan, poi siamo andati in vantaggio e alla fine sono arrivati i tre punti che ci fanno contenti».

Sucic ha sottolineato il valore del gioco espresso dalla squadra: «Facciamo tanto movimento quando giochiamo così, ed è più facile andare avanti. Abbiamo tanta qualità e quando giochiamo come oggi andiamo bene. Sono contento quando posso aiutare la squadra anche segnando».

Sul ruolo occupato in campo, Sucic ha poi riconosciuto la difficoltà del confronto con Calhanoglu: «Non è facile, soprattutto perché sappiamo chi gioca in quella posizione. Calha è uno dei più forti al mondo in quel ruolo, ma sono contento e faccio del mio meglio».