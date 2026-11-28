Ai microfoni di Sky Sport, Ivan Provedel ha commentato la vittoria dell’Inter per 4-0 contro il Genoa a San Siro, soffermandosi sia sulla prestazione collettiva sia sul proprio ruolo nella squadra.

«La cosa più importante era vincere, cercando di essere più solidi possibile. L’abbiamo fatto, pur concedendo due occasioni. La vittoria è frutto della squadra, se lo si fa senza subire gol sono ancora più contento».

Il portiere nerazzurro ha poi parlato del percorso personale vissuto negli ultimi mesi: «Sono stato fermo tanto mesi per un intervento alla spalla, dovevo solo fare del mio meglio per stare in questo gruppo. Quando il mister mi chiama in causa, devo farmi trovare pronto».