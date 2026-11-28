Ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Genoa, terminata 4-0, Thuram ha commentato la prestazione della squadra e le prospettive stagionali.

«Sono le partite che vogliamo fare in casa con il nostro pubblico», ha dichiarato Marcus Thuram. «È una partita iniziata bene, con giusta maturità e voglia, e ci prendiamo i tre punti». Sulla responsabilità di trainare il gruppo quando un compagno manca, Marcus Thuram ha aggiunto: «Penso che tutti i compagni di squadra si danno una mano quando un giocatore come Lautaro non c’è. Tutti danno di più, ed è quello che abbiamo fatto».

Sul tema della continuità con avversarie diverse, Thuram non ha nascosto le difficoltà che attendono i nerazzurri: «Quello che abbiamo in più non so, ma è difficile rivincere dopo aver vinto». Il messaggio, però, è chiaro: «Per questo dobbiamo allenarci forte e ad ogni partita fare il massimo per vincere».