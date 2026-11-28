Dagli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha analizzato il 4-0 dell’Inter contro il Genoa, partendo dall’elogio a Lautaro Martinez per arrivare a un nome su cui il club nerazzurro avrebbe ancora molto da scoprire.

«Lautaro? È il giocatore più importante del calcio italiano. Capitano dell’Inter, goleador, trascinatore. Va anche diretto se deve dire qualcosa contro i compagni, è un giocatore vero. Mi sorprende che qualcuno possa metterlo in discussione» ha dichiarato Borghi. L’analisi sulla partita è stata invece più sfumata: «L’approccio dell’Inter in questa stagione non è sempre stato perfetto, ma questa volta è stato schiacciante, non so se per meriti dei nerazzurri o per demeriti del Genoa».

Borghi ha poi indicato Curtis Jones come il potenziale valore aggiunto ancora non del tutto espresso: «Il più grande valore che l’Inter deve ancora scoprire è Curtis Jones, che comunque ha fatto una buona partita. Chivu lo ha voluto e lo attendeva».

Infine, Borghi si è soffermato sulla coppia d’attacco: «Lautaro e Thuram? Loro sono sempre il motore dell’Inter. Sono pochissime le squadre che giocano con due attaccanti così. Ora i nerazzurri hanno trovato un’alternativa importante come Pio Esposito, che può giocare con entrambi».