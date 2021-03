Sky – Inter, sorriso Eriksen: tutta la rifinitura con il gruppo, Conte lo avrà a disposizione

La leggera infiammazione al ginocchio sinistro accusata tra giovedì e venerdì sembra essere già stata messa alle spalle. Come riportato da Sky, Christian Eriksen ha svolto tutta la rifinitura odierna con il gruppo, motivo per cui è lecito sorridere in vista di Torino-Inter in programma domani alle ore 15. Antonio Conte può quindi tirare un sospiro di sollievo: a fronte dell’operazione chirurgica a cui si è sottoposto ieri Arturo Vidal, non dovrebbero esserci altre defezioni nel centrocampo nerazzurro.

Ad ogni modo, riferisce sempre Sky, per azzerare totalmente i rischi Eriksen dovrebbe partire comunque dalla panchina. Al fianco di Barella e Brozovic ci sarà quindi Gagliardini a completare la mediana, con la possibilità però di pescare il jolly danese dalla panchina a gara in corso.

