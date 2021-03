Conte fa 500 in carriera con i club: i numeri sono da “Top Player”

Nel ritiro estivo di Lugano del 2019 il CEO Sport dell’Giuseppedefiniva Antoniocome il “top player” della squadra nerazzurra. La sua storia ed il suo ingaggio vanno sicuramente in questa direzione, così come i risultati da quando è arrivato a Milano. In quasi due anni la formazione interista ha praticamente azzerato il gap con chi ha dominato la Serie A negli ultimi 10 anni, ovvero la, ed ha giocato una finale europea: l’ultima volta era il 22 maggio 2010. Certo, trofei non sono ancora arrivati e la doppia eliminazione dalla Champions League – in particolare quella di quest’anno – è una macchia non indifferente del suo percorso. L’Inter però è finalmente tornata grande, ed anche agli occhi dell’Europa – club e giocatori – è tutta un’altra storia.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>