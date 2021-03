Torino-Inter, Nicola: “Difficile che lascino punti per strada, non sono primi per caso. Su Belotti…”

Domani alle 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino l’Inter di Antonio Conte – guidata per l’occasione da Cristian Stellini – sarà ospite del Torino di Davide Nicola in un match molto importante per entrambe le squadre. I nerazzurri vogliono consolidare il primato e mettere pressione alle dirette inseguitrici che saranno impegnate alle 18:00 (Cagliari-Juventus) e alle 20:45 (Milan-Napoli). I granata invece vivono la peggior stagione dal ritorno in Serie A e sono al terzultimo posto in classifica con due gare però da recuperare (il 3-0 a tavolino contro la Lazio dovrebbe essere annullato).

Alla vigilia del match Davide Nicola ha presentato la gara, come riportato da toro.it: “Incontriamo una grande squadra con un ottimo allenatore che io apprezzo particolarmente. Il giocare da squadra ci darà la possibilità di essere competitivi. Certo è difficile che l’Inter lasci punti per strada ma noi siamo fortemente determinati a far sì che ciò avvenga, perché lo vogliamo e ne abbiamo bisogno. Sappiamo di affrontare una squadra che fa bene tutte le fasi, che ha una grande qualità con grande organizzazione e grande mentalità. Questo lo sappiamo e ci siamo preparati in settimana proprio per sapere chi incontriamo e cercare di creargli delle preoccupazioni”.

INTER – “E’ una squadra dove la qualità, la mentalità e l’organizzazione non è lì per caso: è la dimostrazione che quando una squadra ha questi tre valori è chiaro che diventa tosta per tutti ma noi, nel nostro piccolo, dobbiamo cercare per il nostro obiettivo di fare la stessa identica cosa”.

BELOTTI – “Si è negativizzato ma ha fatto soltanto un allenamento”.

