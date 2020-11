Burdisso punta su Vidal e Lautaro: “Contro il Real saranno decisivi”

Nicolas Burdisso, ex difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dei nerazzurri e inevitabilmente il discorso è andato anche sulla partita di domani contro il Real Madrid.

La prima battuta è sulla difesa: “Tanti gol presi? Ci sono stati dei cambiamenti, sono andati via giocatori importanti come Godin che interpretavano il ruolo in maniera diversa. Questa mossa, a parer mio interessante, di far giocare centrale Kolarov sta dando tanto in fase di costruzione, ma deve trovare i giusti meccanismi. Serve ritrovare la sicurezza che l’anno scorso ha contraddistinto l’Inter”.

Poi vira sui singoli, forte della sua esperienza, e alla domanda su chi sia il difensore più forte nella rosa dell’Inter risponde così: “Tutti quanti, l’altro giorno Ranocchia ha fatto una partita autoritaria. La mancanza di Skriniar si vede, ma c’è una rosa e un reparto difensivo completo. Poi quanto prendi gol si guarda ai difensori, ma noi siamo abituati. È un gioco di squadra, specie per come la interpreta Conte”.

Nella partita di domani Burdisso scommette su Lautaro Martinez: “L’anno scorso ha fatto una grande annata, poi c’è stato il discorso condizionante del mercato. Ora il reparto offensivo è creativo, ma forse non sta andando come l’anno scorso: io ci tengo che domani l’Inter faccia risultato, quello di cui hai bisogno in tutte le stagioni. E queste prestazioni si fanno generalmente in trasferta, quasi mai in casa. Poi Lautaro lo conosco, sono queste le partite in cui i campioni si possono presentare e domani sarà una possibilità per lui”.

Infine chiosa su Vidal: “È sempre positivo quando gioca nella sua posizione: lui è una mezzala. Quando può entrare in area diventa più importante, mentre quando deve fare il centrocampista con un altro come ha fatto sabato deve fare più metri. E non ha più l’età di una volta”.

