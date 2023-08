Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Cagliari-Inter, gara vinta in modo convincete dai nerazzurri alla Domus Arena. Queste le sue parole:

LA PARTITA – “L’interscambiabilità dei giocatori è una delle chiavi del nostro gioco. Eravamo contro una squadra che aveva fatto ben all’esordio e che oggi giocava davanti al suo pubblico: dovevamo fare una partita organizzata, e l’abbiamo fatta. Noi giochiamo con le mezzali che, in certe circostanze, possono diventare come delle punte aggiuntive”.

THURAM – “Marcus è stato bravissimo: è arrivato da 40 giorni, è dal primo giorno che sta lavorando nel modo giusto. Sono molto soddisfatto di come gioca per la squadra: oggi avrei voluto segnasse, se lo sarebbe meritato”.

LUKAKU – “La Roma ha fatto un ottimo acquisto, è un giocatore che tutti conosciamo. Ma io penso ai giocatori che abbiamo all’Inter. Sono comunque contento per il calcio italiano, che acquista un grande calciatore”.

LAUTARO – “Da quando sono all’Inter sta migliorando di continuo: ha sempre più responsabilità, ma le sta gestendo alla grande. Deve continuare così”.

LA NUOVA INTER – “Sono contento di allenare questa squadra, di essere in una grande società e con dei tifosi straordinari. In questi due anni abbiamo ottenuti traguardi importanti, che non si raggiungevano da tanto tempo. Quest’Inter più forte di quella dell’anno scorso? Questo è l’augurio. Ma abbiamo cambiato tanto, dieci giocatori, quindi bisogna vedere. i principi di gioco però non sono cambiati: questo è quello che conta”.