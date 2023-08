Pavard all’Inter: si sblocca domani? Di Marzio: “C’è grande fiducia”

Sono ore caldissime per il futuro di Benjamin Pavard. L’Inter ha fissato per domani la deadline in merito al suo possibile arrivo, altrimenti si cambierà obiettivo. Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è grande ottimismo in casa nerazzurra sul fatto che la trattativa possa sbloccarsi.

Infatti, tutte le parti coinvolte nell’operazione sarebbero attualmente al lavoro per trovare una soluzione in tempi rapidi. Un esito positivo, dunque, sembrerebbe probabile. Quel che è certo è che, quasi sicuramente, la trattativa con il Bayern Monaco giungerà a una conclusione domani.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter vuole mettere fretta al Bayern Monaco, forte anche della volontà ferrea di Pavard di voler vestire il nerazzurro. Anche ai bavaresi, d’altronde, quest’operazione conviene: il francese è in scadenza nel 2024 e non è intenzionato a rinnovare. Incassare oltre 30 milioni a queste condizioni è un’occasione da non farsi sfuggire. Domani scopriremo se sarà effettivamente così.