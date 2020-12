Cagliari-Inter, Pavoletti: “Che bello rivedere Barella. Loro saranno arrabbiati, dovremo farci trovare pronti”

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, è intervenuto in diretta sulle frequenze di Radiolina durante il programma Il Cagliari in Diretta per presentare la sfida in programma domenica alla Sardegna Arena contro l’Inter di Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “All’Inter ho fatto 3 gol di piede. Chissà questa settimana se succederà. Questo 2020 è proprio strano. Domenica sarà bello rivedere Barella. Per me è un grande amico. So bene quanto lui ci tiene al Cagliari e a Cagliari e sono curioso di vederlo. Sarà la prima volta che lo incontrerò in campo da avversario e non da compagno di squadra”.

L’analisi sull’avversario: “L’Inter è forte, che punterà a vincere il campionato e noi dobbiamo essere tosti e far vedere tutto ciò che sappiamo fare. Potremo trovare un’Inter arrabbiata e, vista l’avventura che hanno vissuto in Champions, potremo avere di fronte o un avversario inizialmente debole o molto combattivo e in cerca di riscatto. Noi dobbiamo essere bravi in qualsiasi occasione e mostrare tutto il nostro carattere”.

