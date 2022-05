Cagliari-Inter, le ultime sulle formazioni: un favorito accanto a Lautaro, dietro può tornare Bastoni

Le probabili scelte di formazione di Agostini e Inzaghi in vista del match di domani sera

A poco più di 24 ore da Cagliari-Inter, persiste qualche dubbio di formazione nella mente di Simone Inzaghi. Il tecnico interista, fresco vincitore della Coppa Italia contro la Juventus (2-4 nella serata di mercoledì), si gioca ora le ultime carte per lo Scudetto nei restanti 180 minuti di stagione. Per questo, nessuno spazio per rotazioni, esperimenti e tentativi: i calciatori che stanno meglio vanno in campo e devono ottenere 6 punti contro Cagliari e Sampdoria. Poi, tutto dipenderà dal Milan.