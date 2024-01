Il colpo di scena che può CAMBIARE il calcio italiano

Il 2024 si è aperto con una novità che ha stravolto le strategie di mercato dei club italiani: l’abolizione del Decreto Crescita. Il calcio non è stato esente dallo stop alle agevolazioni fiscali concesse per gli sportivi che arrivano dall’estero e che permettevano ai club di risparmiare sugli ingaggi al lordo. Tuttavia, come riporta Il Fatto Quotidiano, potrebbe verificarsi un colpo di scena in grado di cambiare il futuro prossimo del calcio italiano.

Si tratta di un emendamento parlamentare che sarà presentato da Forza Italia nella legge di conversione del Milleproroghe. Il partito, di cui è membro anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, farà dunque un ultimo tentativo per “salvare” il Decreto Crescita applicato al calcio.

Le tempistiche, però, rappresentano un punto cruciale. Anche nel caso in cui il tentativo dovesse andare a buon fine, fra i passaggi parlamentari e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si sforerebbe il termine del 31 gennaio. Per questo motivo, le agevolazioni fiscali per il calcio ripartirebbero dalla sessione estiva di calciomercato e non avrebbero validità per quella invernale attualmente in corso.