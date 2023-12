Ansa: “SALTA la proroga al Decreto Crescita”. Cosa succede ora

Dopo un’accesa discussione in Consiglio dei Ministri, è saltata la proroga inizialmente fino al 29 febbraio 2024 per il Decreto Crescita in relazione agli sportivi, quindi anche ai calciatori. Ciò significa che lo stop alle agevolazioni per i giocatori partirà da subito e già il mercato di gennaio potrebbe risentirne in maniera significativa.

I club, quindi, non potranno contare sugli sconti fiscali da applicare agli ingaggi dei calciatori che arrivano dall’estero. Questa decisione rappresenta l’ennesimo duro colpo inflitto dalla politica al calcio italiano e alla sua competitività.