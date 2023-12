Al momento, Alexis Sanchez non sembra intenzionato a lasciare l’Inter a gennaio. Tuttavia, se il cileno decidesse di cedere alla (ricca) corte dell’Arabia Saudita già nella sessione invernale, allora il club nerazzurro avrebbe l’obbligo di farsi trovare pronto con il sostituto per l’attacco.

Il preferito sembra essere uno e no, non è Mehdi Taremi, il cui ingaggio – qualora avvenisse – sarebbe ipotizzabile solo in estate come parametro zero, visto che il Porto non vuole privarsi del suo centravanti già adesso. Una situazione diversa è vissuta invece da Armando Broja, punta albanese del Chelsea che piace da tempo a Piero Ausilio.

Come riporta il portale albanese a2news.com, il classe 2001 ha giocato soltanto 386 minuti in stagione con la maglia dei Blues e vorrebbe cambiare aria per trovare più spazio, anche in vista degli Europei in programma la prossima estate. Ausilio avrebbe provato ad avvicinare il Chelsea per Broja già nel mese di ottobre, ma su di lui bisogna segnalare anche gli interessi di Milan, West Ham e Fulham.

Il principale ostacolo, tuttavia, è di natura economica: il club inglese chiede 30 milioni di sterline per liberare il proprio centravanti. L’Inter propenderebbe per un prestito, in modo da valutare il rendimento dell’attaccante.