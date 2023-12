L’Inter ha deciso di sostituire Juan Cuadrado con Tajon Buchanan, anticipando a gennaio l’investimento previsto per l’estate. Il canadese, nelle idee del club nerazzurro, non è però soltanto il rimpiazzo del colombiano come vice Dumfries, ma potrebbe diventarne l’erede, viste le difficoltà nella trattativa per il rinnovo dell’olandese.

Se non si dovesse arrivare alla quadra con l’attuale numero 2 nerazzurro, a quel punto la dirigenza di Viale della Liberazione si troverebbe costretta a cederlo in estate per non perderlo a zero, vista la scadenza nel 2025. Se tale scenario dovesse verificarsi, l’Inter avrebbe bisogno di un altro esterno destro, con Cuadrado che – al netto del recupero dall’infortunio previsto ad aprile – non verrà confermato a Milano.

Secondo Calciomercato.it, il nome messo nel mirino da Marotta è quello di Lucas Vasquez del Real Madrid. L’esterno classe 1991 è da tempo un obiettivo della Juventus, ma l’Inter potrebbe inserirsi perché ne apprezza esperienza e duttilità. Lo spagnolo, in questa stagione, ha messo insieme 19 presenze, partendo soltanto 7 volte da titolare. Vasquez ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e quindi arriverebbe a parametro zero.

L’ostacolo è rappresentato principalmente dal lauto ingaggio che il classe 1991 percepisce con i Blancos, pari a 4 milioni netti all’anno. Troppi per una riserva, ma resta una pista da tenere in considerazione se si dovesse trovare l’incastro giusto.