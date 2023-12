Dopo l’allenamento della vigilia, Simone Inzaghi ha deciso: Denzel Dumfries ci sarà. Come riporta Sky Sport, l’esterno olandese sarà partirà con il resto della squadra per la Liguria, dove l’Inter affronterà domani sera (ore 20.45) il Genoa al Ferraris. Il numero 2 torna quindi fra i convocati a più di tre settimane di distanza dal risentimento ai flessori che lo ha costretto a saltare le ultime cinque partite.

Sciolti anche gli ultimi dubbi su Frattesi e De Vrij: il primo aveva saltato la seduta di ieri per uno stato influenzale, il secondo si era allenato al chiuso. Sia il centrocampista che il difensore saranno a disposizione del tecnico piacentino.

Nulla da fare, come previsto, per Lautaro e Dimarco: il capitano e l’esterno mancino puntano a ritornare fra i convocati per la prima gara del 2024, quella del 6 gennaio in programma a San Siro contro il Verona che chiuderà il girone d’andata.