Thuram e Arnautovic a Genova devono sfatare un TRIPLO tabù

In vista della trasferta di Genova, Simone Inzaghi è orientato a confermare il tandem d’attacco visto contro il Lecce, a causa dell’infortunio che tiene ancora fuori il capitano e capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez.

Davanti, dunque, ci saranno ancora Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Ci si attende risposte dal francese e dall’austriaco in una gara fondamentale per i nerazzurri, sia per la classifica che per le specificità vissute dai due attaccanti.

Thuram e Arnautovic hanno diviso l’attacco per 94 minuti complessivi in questa stagione. È successo a Empoli, quando l’ex Bologna è entrato al posto di Lautaro al 71′, giocando insieme a Tikus (sostituito a sua volta da Sanchez all’81’) per 10 minuti. In Inter-Lecce, invece, i due sono partiti titolari in coppia e sono rimasti in campo fino all’84’, quando il cileno ha rilevato Thuram. Il dato che preoccupa, ma che al tempo stesso stimola, è il fatto che in questi 94 minuti nessuno dei due sia mai riuscito a trovare il gol.

E poi ci sono altri due dati a far riflettere: Thuram non ha mai trovato il gol senza Lautaro in campo, mentre Arnautovic non segna in Serie A addirittura dal 4 giugno, ultima giornata del campionato scorso, quando vestiva la maglia del Bologna e trovò il gol a Lecce. Insomma, le motivazioni non mancheranno e, se il numero 8 e il numero 9 riusciranno a tramutarle in carica agonistica, l’Inter avrà tutto da guadagnarci.